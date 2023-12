Previsão do tempo: domingo com onda de calor e muita chuva

Um dia com sequência da onda de calor, mas com muita chuva. Assim pode ser definida a previsão do tempo para o Brasil neste domingo, 17.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), este domingo será de temperaturas elevadas. Isso se dará, sobretudo, entre as capitais. Dessas cidades, apenas Florianópolis terá máxima abaixo dos 30ºC — 28ºC no caso.

Ainda em relação ao calor dominical entre as capitais estaduais, os destaques vão para Cuiabá e Porto Alegre. Na maior cidade mato-grossense, a expectativa é de que os termômetros registrem 41ºC em algum momento do dia. Para o município gaúcho, a previsão do tempo indica máxima de 40ºC. Campo Grande e Boa Vista terão, a saber, máxima de 39ºC.

Previsão indica domingo com calor, mas também com chuva

Vai ter chuva em algumas capitais espalhadas pelo país, avisa o Inmet | Foto: Reprodução/Freepik

Mas mesmo diante da alta temperatura, a capital de Roraima terá um domingo com chuva, de acordo com a previsão do tempo. Conforme o Inmet, Boa Vista terá uma manhã com pancadas de chuva isoladas. A condição climática, contudo, vai mudar no decorrer da tarde e da noite, sem registros de novas precipitações.

Boa Vista, entretanto, não será a única capital estadual a encarar acumulados de água. Na manhã deste domingo, a chuva também deve cair sobre seis das sete capitais da Região Norte — apenas Palmas deverá ter tempo firme nessa faixa do dia. Além disso, Rio Branco e Porto Velho terão trovoadas. Por fim, precipitações tendem a ocorrer em cinco capitais nordestinas: São Luís, Natal, Maceió, Aracaju e Salvador.

Para a tarde, a chuva se espalha por mais capitais. De acordo com a previsão do tempo, isso se dará em ao menos 19 delas:

Porto Alegre; Florianópolis; Curitiba; São Paulo; Rio de Janeiro; Vitória; Aracaju; Maceió; Recife; Fortaleza; Teresina; São Luís; Palmas; Belém; Macapá; Manaus; Rio Branco; Porto Velho; e Cuiabá.

No comparativo com o período vespertino, haverá três “baixas” no mapa das chuvas previstas para o fim deste domingo. Isso porque Cuiabá, Recife e Fortaleza terão tempo firme durante a noite.

A tarde dominical vai ser de pancadas de chuva em boa parte do Brasil — 17/12/2023 | Foto: Reprodução/Inmet

