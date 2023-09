Previsão do tempo: regiões que sofreram com enchente podem ter sol

Indignados com as enchentes que assolaram dezenas de municípios do Rio Grande do Sul nesta semana, os gaúchos começam a vislumbrar dias melhores. De acordo com o site MetSul Meteorologia, a previsão do tempo para o domingo 10 é de sol e nuvens em diversas regiões, com períodos de céu nublado em algumas localidades.

O MetSul informa que novas áreas de instabilidade devem avançar no decorrer do domingo, principalmente em regiões do centro e da metade norte gaúcha.

Há possibilidade de garoa a chuva em diferentes locais. Entretanto, muitas cidades do Rio Grande do Sul devem passar o dia sem nenhum registro de precipitação.

O sol tende a aparecer, mesmo na companhia de nuvens. Isso deve elevar a temperatura em partes do Estado, com máximas mais altas que as registradas neste sábado, 9.

No Vale do Taquari, por exemplo, que enfrentou dias sombrios nesta semana, haverá mais calmaria. Haverá nebulosidade e possibilidade de chuva, mas em intensidade baixa.

Porto Alegre também apresentará temperaturas mais altas, em relação ao sábado. Hoje, as máximas da capital gaúcha rondaram os 17ºC, enquanto no domingo devem subir e chegar a até 25ºC.

Mas é na segunda-feira que haverá uma guinada forte nas temperaturas. Em muitas cidades, as máximas devem ficar entre 31ºC e 34ºC, em virtude do ingresso do ar quente. Isso deve preceder a chegada de uma frente fria, que mudará o tempo no sul e no oeste gaúcho até o fim do dia.

Possível negligência

Ruas, casas e estabelecimentos comerciais do município de Muçum (RS) ficaram cobertos pela lama trazida pela enchente | Foto: Maurício Tonetto/Secom-RS

O Ministério Público Federal (MPF) instaurou um inquérito para investigar uma possível negligência de autoridades em relação ao ciclone extratropical que atingiu a região serrana e do Vale do Taquari, no início de setembro. O órgão tomou a decisão na quinta-feira 7.

Em virtude da passagem do ciclone extratropical, enchentes inundaram quase uma centena de municípios gaúchos. O MPF pretende identificar as eventuais irregularidades e seus responsáveis, assim como verificar as possíveis ações preventivas que poderiam ser adotadas no enfrentamento de situações climáticas extremas.

No total, 41 morreram e 46 ainda estão desaparecidas, segundo o último balanço divulgado neste sábado, 9. Milhares de pessoas precisaram deixar suas casas, depois de terem os imóveis destruídos pelas inundações. Mais de 80 municípios do Rio Grande do Sul foram afetados.