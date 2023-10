Semana de chuvas em São Paulo; confira a previsão do tempo

As chuvas devem continuar no Estado de São Paulo. De acordo com o Clima Tempo, em cerca de dez dias, a capital paulista já superou a média prevista para todo o mês de outubro.

A estação convencional do Mirante de Santana (INMET) está com total de 152,2 mm de chuva acumulada desde 1º de outubro. O valor é 17% maior do que a média climatológica do mês ,que é de 127,2 mm.

Leia também: “Igreja pega fogo depois de ser atingida por raio em São Paulo”

No mesmo período do ano passado, a capital paulista registrou 117,2 mm de chuva durante o mês.

Previsão do tempo para o feriado

Ao longo desta semana, a chuva ainda deve continuar. Isso porque o deslocamento de uma frente fria, associada a uma área de baixa pressão, mantém as instabilidades sobre o Estado de São Paulo.

Os temporais devem acontecer ao longo desta segunda-feira, 9, acompanhada de rajadas de vento de até 70 km/h, raios e granizo. Há possibilidade de alagamentos e enchentes, em razão do excesso de chuva dos últimos dias.

Chuvas devem ser intensas na região Sul do país | Foto: Divulgação/PxHere

Na terça-feira 10 e na quarta-feira 11, a chuva diminui, mas continua acontecendo em todo o Estado. Haverá apenas alguns momentos de sol.

No entanto, na quinta-feira 12, com a aproximação de uma nova frente fria, os temporais retornam ao Estado.

Leia mais: “Alerta: semana de feriado com temporais no Sul e no Sudeste“

De segunda-feira a quinta-feira, a chuva deve ser mais expressiva em áreas do sul do Estado. São esperados mais de 120 mm.

Chuvas intensas na Região Sul

A Região Sul do país deve continuar em alerta, porque uma nova frente fria vinda do Uruguai deve se formar no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, na quarta-feira e quinta-feira. Os ventos e as chuvas mantêm o risco elevado de alagamentos e inundações.

A condição instável deve permanecer no período da noite, com o risco de tempo severo se estendendo para o sul e o oeste de Santa Catarina e para o extremo oeste e o sudoeste do Paraná.

Na sexta-feira 13, há uma trégua para o Rio Grande do Sul e para Santa Catarina. No período da noite, as chuvas diminuem, se mantendo somente no leste de São Paulo e no Rio de Janeiro na forma de chuvisco.

Leia também: “Santa Catarina fecha as barragens por causa de chuvas intensas”