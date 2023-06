Procuradora de Goiás reclama de salário de R$ 30 mil; veja vídeo

A procuradora Carla Fleury de Souza do Ministério Público de Goiás (MPGO) afirmou ter “dó dos promotores que estão iniciando a carreira”, porque, segundo ela, os salários para a função são muito baixos. A declaração foi dada na segunda-feira 29, durante sessão do Colégio de Procuradores de Justiça (CPJ).

Na ocasião, a servidora pública se disse “grata” por ter seu dinheiro apenas para suas “vaidades”, como brincos, pulseiras e sapatos. Ela também “agradeceu” por não precisar ajudar seu marido nos custos da manutenção da casa.

publicidade

Carla Fleury é filha de um promotor e declarou que teria passado dificuldades financeiras durante a infância. “Meu pai descia com a Caravan dele em ponto morto para economizar a gasolina. É triste, mas foi o que eu passei”, contou.

Ainda de acordo com a procuradora, os novos servidores, que estão ingressando no serviço público, deverão arcar com alto custo de vida.

Procuradora reclama do salário no MP de Goiás. “O meu dinheiro é só ‘pra mim fazer’ minhas vaidades”.



Filha de promotor, Carla Fleury contou dificuldades que teria passado na infância.



“Meu pai descia com a Caravan

dele em ponto morto para economizar a gasolina. É triste, mas… pic.twitter.com/uSouYwWxMy — Metrópoles (@Metropoles) May 31, 2023

O salário da procuradora

De acordo com o Portal da Transparência do Ministério Público de Goiás, a procuradora recebeu a remuneração líquida, no último mês de abril, de R$ 39.518,87. Já em março, o montante chegou a R$ 58.487,35 líquidos, com adicionais pagos em seu contracheque.

Oeste tentou contato com a procuradora Carla Fleury de Souza. Até o momento, porém, ela não respondeu à reportagem.