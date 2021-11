Produção de veículos aumenta em outubro

A produção de veículos no Brasil em outubro cresceu 2,6% em comparação a setembro. Já as vendas de novos tiveram avanço de 4,7%, informou nesta segunda-feira, 8, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores.

A produção somou 177,9 mil carros, comerciais leves, caminhões e ônibus. As vendas corresponderam a 162,3 mil unidades, o primeiro crescimento mensal nos licenciamentos desde o mês de maio.

No entanto, na comparação com outubro de 2020, quando o setor ainda não enfrentava de maneira intensa a crise de semicondutores, a produção do mês passado despencou quase 25% e as vendas recuaram 24,5%.

