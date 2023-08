Produtor de TV é sequestrado em São Paulo, depois de marcar encontro em aplicativo de namoro

Um produtor de TV foi sequestrado e agredido por bandidos, depois de marcar um encontro num aplicativo de namoro. O crime ocorreu na quinta-feira 10, em São Paulo.

Quando chegou ao local do encontro, na Rua Tufic Mereb, em Pirituba, na zona norte de São Paulo, a vítima foi cercada por três homens. Os sequestradores usaram o carro do produtor de TV para levá-lo a um cativeiro na região do Jaraguá, na zona oeste da cidade.

Segundo informações da Polícia Militar, os sequestradores se envolveram em um acidente porque não sabiam dirigir o veículo da vítima, que era automático. Depois do acidente, o grupo ficou nervoso e chegou a atirar de dentro do carro, deixando uma marca de tiro no para-brisa.

O produtor de TV, que não quis se identificar, sofreu agressões durante o sequestro. Ao fim do trajeto, a vítima foi levada para um barraco. Na sexta-feira 11, os criminosos tiraram o produtor de TV do cativeiro e o ameaçaram, afirmando que “dariam um fim” nele.

A Polícia Militar entra em cena

Policiais militares do 18º Batalhão, que estavam em patrulhamento de rotina, viram a marca de tiro no para-brisa e abordaram o veículo. Durante a ação dos PMs, a vítima avisou que havia sido sequestrada.

“O tiro no para-brisa foi na quinta-feira”, relatou o sargento Jeferson Cruz, do 18º Batalhão da PM, ao portal de notícias G1. “Porque uma das partes não sabia dirigir. A pessoa entrou no volante, mas não sabia dirigir. Ela ficou nervosa e deu um tiro, para apavorar o dono do veículo.”

Depois que o produtor de TV informou que estava sendo vítima de sequestro, os policiais o libertaram e prenderam os três criminosos envolvidos no golpe do aplicativo de namoro.

O caso foi registrado como extorsão mediante sequestro, no 72º DP, na Vila Penteado.

