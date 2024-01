Quais foram os 50 carros mais vendidos no Brasil em 2023?

O escritório da Jato Dynamics no Brasil, empresa de consultoria para o setor automotivo, divulgou a lista dos 50 carros mais vendidos no país entre os meses de janeiro e dezembro de 2023.

Classificada como leve e superpotente, a Fiat Strada conquistou o topo do pódio pelo terceiro ano consecutivo. Muito usado por produtores rurais, o veículo mais vendido do país teve 120.603 emplacamentos em todo Brasil.

Na sequência, vieram o Volkswagen Polo (com 111.247 unidades) e o Chevrolet Onix (com pouco mais de 102 mil).

Fiat Strada lidera lista dos 50 carros mais vendidos no Brasil | Foto: Divulgação/Fiat

O Volkswagen T-Cross se consagrou na categoria SUVs. Mais de 72 mil consumidores adquiriram pelo menos uma unidade do automóvel, que custa, hoje, em torno de R$ 112 mil.

Já o sedã mais vendido foi o Chevrolet Onix Plus, com 74 mil novos carros em circulação ao longo de 2023.

Em último lugar, com apenas 7.673 unidades vendidas em todo o país, está o BYD Song Plus. Este luxuoso carro híbrido custa a partir de R$ 229,8 mil no mercado nacional.

BYD Song Plus teve mais de 7,6 mil emplacamentos no Brasil

Confira a lista dos 50 carros mais vendidos do Brasil em 2023: