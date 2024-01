Quem é a filha de Roberto Justus que recebeu diagnóstico de leucemia

Fabiana Justus, filha de Roberto Justus, contou em suas redes sociais que foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda na última quinta-feira, 25.

A empresária, que tem 37 anos, foi internada e publicou um vídeo contando sobre o diagnóstico. Fabiana também é influenciadora. Com 1,8 milhão de seguidores no Instagram, ela fala sobre vida familiar, moda e lifestyle.

A influenciadora criou seu próprio videocast, o Fab Talks, em que conversa com alguns amigos famosos, como Adriane Galisteu, Daniela Cicarelli e Ticiane Pinheiro, sua ex-madrasta. Ela também já entrevistou o pai, Roberto Justus.

Fabiana é filha do primeiro casamento de Roberto Justus

Luigi, filho mais novo de Fabiana, nasceu em agosto do ano passado | Foto: Reprodução/Instagram/fabianajustus

Fabina Justus estudou nos Estados Unidos, fez faculdade de comunicação social, tem pós-graduação em negócios de moda e varejo e fez diversos cursos no Fashion Institute Of Technology, segundo o portal gshow.

A comunicadora social nasceu do primeiro casamento de Roberto Justus, com Sacha Chryzman. O irmão Ricardo Justus também nasceu da união. Ela também é irmã por parte de pai de Luiza, do relacionamento de Roberto com Gisela Prochaska; Rafaella, filha de Ticiane; e Vicky, filha da atual mulher do pai, Ana Paula Seibert.

+ Leia mais notícias sobre o Brasil em Oeste

Fabiana se casou com Bruno Levi D’Ancora, que é empresário, em 2011. Eles começaram a namorar em 2004. Em 2019, tiveram as gêmeas Sienna e Chiara. O terceiro filho do casal, Luigi, nasceu em agosto do ano passado. Na gravidez do caçula, a influenciadora precisou fazer uma cirurgia de hérnia umbilical.

Sócia da Les Cloches, grife com lojas físicas em São Paulo e vendas online, Fabiana disse em seu Instagram que precisa ficar isolada, sem muitas visitas. Ela não está vendo os filhos, e se emocionou quando recebeu cartinhas e desenhos das gêmeas. “Minha força maior, minha maior motivação”, disse ela.

Roberto Justus também foi diagnosticado com câncer, em seu caso, de bexiga, em novembro de 2022. A filha esteve ao lado do apresentador comemorando quando ele finalizou o tratamento, no fim do ano passado.