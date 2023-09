Quem era o agente da PF morto durante operação em Salvador

O agente da Polícia Federal (PF) Lucas Caribé Monteiro de Almeida, de 42 anos, morreu nesta sexta-feira 15 durante uma operação no bairro de Valéria, em Salvador.

Dois policiais, um federal e um civil, foram baleados depois de um confronto. Eles foram atingidos no rosto, mas estão fora de perigo.

Caribé foi morto em uma troca de tiros com criminosos em um matagal. Ele foi encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas morreu a caminho da unidade.

Quatro suspeitos de participar de um grupo criminoso também morreram.

Em nota, a Polícia Civil da Bahia disse que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) está na apuração do caso.

A Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF) disse que repudia os ataques sofridos pelos policiais e que acompanha o andamento das investigações.

Trajetória do agente

Natural de Salvador, Caribé era solteiro e não tinha filhos. Ele ingressou na Polícia Federal em 2013, na Superintendência Regional no Pará (SR-PA).

Em 2019, ele passou a fazer parte da Superintendência Regional da Polícia Federal na Bahia, sendo lotado, inicialmente, no Núcleo Especial de Polícia Marítima (NEPOM).

Atualmente, o agente integrava o quadro de policiais do Grupo de Pronta Intervenção (GPI).

O diretor-geral substituto da PF, Gustavo Paulo Leite de Souza, decretou luto oficial de três dias.

Combate contra o crime organizado

Desde agosto, a Polícia Federal participa de operações na Bahia como parte de um acordo de cooperação entre os governos estadual e federal para reprimir o crime organizado no estado.

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira 15 a Operação Fauda contra uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas e armas, homicídios e roubos, com atuação no bairro de Valéria, na capital baiana.

Segundo a apuração inicial, as equipes das polícias Federal, Civil e Militar realizavam a operação quando foram surpreendidas por mais de 40 homens armados.