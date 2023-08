Quem são os jogadores do Flamengo que saíram no tapa durante treino

Um dia antes de enfrentar o Grêmio, na semifinal da Copa do Brasil, jogadores do Flamengo saíram no tapa durante um treinamento. A confusão desta terça-feira, 15, teve como protagonistas o uruguaio Varela, que sofreu uma fratura no nariz, e o brasileiro Gerson.

Os dois atletas brigaram porque Gerson teria feito uma falta em Varela, e o lateral uruguaio não gostou. Depois de uma discussão, ambos foram tirados do treino e seguiram para a parte interna do centro de treinamento do Flamengo, o Ninho do Urubu.

publicidade

Leia também: “Seleção feminina é eliminada da Copa do Mundo de futebol”

Já dentro do centro de treinamento, Varela gritou com Gerson, que retrucou: “Nem estou falando contigo”. O uruguaio, então, partiu para cima do meia, que se esquivou e revidou com vários socos. O lateral teria ficado bastante machucado.

O que diz o Flamengo sobre a briga entre Varela e Gerson

Nas redes sociais, o Flamengo se pronunciou sobre a briga. O clube informou que a situação foi resolvida internamente pelo departamento de futebol.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que o entrevero entre os atletas Gerson e Varela foi resolvido internamente pelo departamento de futebol”, diz o comunicado. “Os jogadores entendem que o episódio faz parte de um treino disputado. A preparação para o jogo de amanhã segue normalmente.”

No primeiro momento, Gerson e Flamengo não têm punições definidas. O desejo do clube é tratar as agressões como algo normal em treinamento. Mas a troca de soco pode render uma multa para os jogadores do rubro negro, segundo o portal Metrópoles.

Flamengo se pronuncia sobre a briga | Foto: Reprodução Flamengo

Pesam na decisão do Flamengo sobre as punições os episódios recentes de indisciplina, em especial a agressão do ex-preparador físico Pablo Fernandez contra o atacante Pedro.

A confusão ocorreu no vestiário do Independência, logo depois da vitória do time carioca sobre o Atlético Mineiro por 2 a 1.