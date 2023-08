Quente e seco; a previsão do tempo da semana para São Paulo

Apesar de um início de semana com muitas nuvens em São Paulo, o sol deve aparecer nos próximos dias. O tempo ficará mais aberto e as temperaturas serão elevadas à medida que uma massa de ar seco e quente prevalece sobre o Estado, indica a empresa de meteorologia MetSul.

Durante esta segunda-feira, 31, a cidade de São Paulo ainda teve uma maior quantidade de névoa e umidade logo no começo do dia, mas com o passar do tempo, houve aumento gradual da temperatura e abertura do sol. Mesmo com temperaturas próximas aos 12°C pela manhã, à tarde os termômetros registraram 22°C.

Já na terça-feira, 1º de agosto, o ar mais seco começa a tomar conta da área da capital paulista e o sol aparece com mais força. O início da manhã permanece com nuvens, mas, assim como no dia anterior, a temperatura não muda muito. Para o dia, é prevista mínima de 13°C e máxima 24°C.

Da quarta-feira em diante, a semana será marcada por dias de tempo aberto e ensolarados, uma vez que a massa de ar seco deve se reforçar no Estado. Apenas em pequenos pontos da Grande São Paulo, mais isolados ou próximos de áreas com mais vegetação, haverá registro de neblinas, ou climas mais úmidos.

Na parte final da semana — quinta, sexta e sábado — o tempo será de predomínio de sol, com grandes períodos de céu claro e poucas nuvens. Contudo, ainda é esperado variações térmicas no início da manhã ou no final da tarde.

Interior de São Paulo também terá tempo quente e seco

O interior de São Paulo pode atingir temperaturas na casa dos 35 ºC | Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

No interior paulista, a semana inteira será marcada pela presença do sol com ar bastante seco. As regiões noroeste e norte do Estado terão calor a semana inteira, mas que deve se intensificar no decorrer dos próximos dias. As máximas podem ficar entre 35ºC, ou até mais, nessas áreas.

Sexta e sábado devem ser os dias mais quentes desta semana no Estado de São Paulo. As máximas serão acima de 30ºC na maioria dos municípios.

