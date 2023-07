Receita Federal apreende Ferrari de R$ 1,6 milhão no Rio de Janeiro

Na terça-feira 18, a Receita Federal apreendeu uma Ferrari F8 Spider, ano 2022, no Porto do Rio de Janeiro. O automóvel veio da Alemanha, em janeiro deste ano.

A Receita apreendeu a Ferrari porque o importador não tinha “lastro financeiro” para adquirir um veículo desse valor. O documento do veículo também estava irregular.

🚨🚘💰 A Receita Federal fez uma grande apreensão no Rio de Janeiro! Uma Ferrari modelo Spider 🏎️ fabricada em 2022 e avaliada em R$ 1,6 milhão foi retida durante uma fiscalização aduaneira. Essa ação aconteceu por conta de fraudes em operações de comércio exterior. pic.twitter.com/CBkBwFMG1I — Receita Federal (@ReceitaFederal) July 19, 2023

Quem era o dono da Ferrari, avaliada em R$ 1,6 milhão, apreendida pela Receita Federal?

O dono do automóvel é um homem de 37 anos, que, quando solicitado pela Receita, teria de apresentar documentos que comprovassem sua capacidade financeira de possuir o carro.

No momento de apresentar essas informações, quando o veículo chegou ao Brasil, foi constatado que havia indícios de irregularidades dos documentos.

A partir disso, o órgão federal começou a fiscalizar o importador e descobriu que ele não possuía nenhuma renda, não declarou Imposto de Renda nem pagou tributos nos últimos anos.

Para a compra da Ferrari em seu próprio nome, como pessoa física, o homem usou dinheiro de empréstimos feitos a uma empresa — da qual ele mesmo é o proprietário.

De acordo com a Receita, a empresa não possui atividade operacional em sua área, que seria prestação de serviço de consultoria.

O veículo ficou retido desde janeiro, e a apreensão foi finalizada nesta semana. A parte criminal da ação, segundo a Receita, deverá ficar a cargo da Polícia Federal. O veículo, salvo alguma decisão judicial, deverá ir a leilão daqui a aproximadamente seis meses.

Até lá, a Ferrari F8 Spider vermelha vai ficar guardada em um contêiner — com cerca de 10 metros de comprimento — em um depósito de carros, localizado no Porto do Rio.

