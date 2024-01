Receita Federal promove leilão de produtos apreendidos

A delegacia da Receita Federal em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, vai realizar um leilão com mercadorias apreendidas ou abandonadas em diferentes pontos do Estado. O evento vai acontecer no próximo dia 30, de forma eletrônica.

+ Leia mais notícias do Brasil em Oeste

De acordo com a Receita, o período de recebimento das propostas começa no dia 25 de janeiro, às 8h, e termina às 21h do dia 29. Para participar, deve-se acessar o Sistema de Leilão Eletrônico via Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC). Os interessados devem usar sua conta do gov.br, com o nível de confiabilidade Prata ou Ouro.

Produtos eletrônicos estão entre as mercadorias leiloadas pela Receita Federal

As mercadorias incluem smartphones, smartwatches, notebooks, tablets, switches, roteadores, modens, drones, câmeras fotográficas, filmadoras, componentes de informática, acessórios e peças de celular, fones de ouvido, consoles de videogame, equipamentos de áudio e vídeo, projetores e antenas.

De acordo com a Receita, o período de recebimento das propostas começa no dia 25 de janeiro, às 8h, e termina às 21h do dia 29 | Foto: Divulgação/Receita Federal As mercadorias do leilão incluem produtos eletrônicos | Foto: Divulgação/Receita Federal Um lote com dois smartphones Xiaomi tem lance mínimo de R$ 500, o que equivaleria a R$ 250 por aparelho | Foto: Divulgação/Receita Federal A receita diz que as mercadorias do tipo ‘celular/acessório’ não vão poder ser comercializadas | Foto: Divulgação/Receita Federal

De acordo com a Receita, também há ferramentas, peças mecânicas, produtos químicos e têxteis, itens de pesca, carteiras, bolsas, calçados, vestidos, calças e jaquetas, e também bicicletas.

Smartphones por R$ 250

Um lote com dois smartphones da marca Xiaomi tem lance mínimo de R$ 500, o que equivaleria a R$ 250 por aparelho. Também há um carro Gol seminovo, com preço inicial de R$ 15 mil.

Leia também: “Auditores da Receita Federal rejeitam proposta do governo e mantêm greve”

Os produtos estão em locais e unidades da Receita Federal do Estado. O comprador pode agendar uma avaliação, em dias de expediente. A pessoa pode ver as mercadorias nas cidades de Santos, São Paulo, São Bernardo do Campo, Guarulhos, Campinas, Araraquara, Sorocaba, São José do Rio Preto, Taubaté e Bauru.

Leia mais: “Empresa criada em agosto arrematou 122 blocos de petróleo em leilão do governo”

Se a mercadoria for arrematada, o cliente terá 30 dias para retirar o lote. A relação das mercadorias e demais informações sobre o leilão podem ser encontradas no site da Receita Federal.

Leia também: “Santander anuncia mais de 180 imóveis em todo o Brasil em 1º leilão do ano”