Receita libera consulta ao 1º lote do Imposto de Renda

A Receita Federal liberou a partir desta terça-feira, 24, a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda (IR) de 2022. Ao todo, R$ 6,3 bilhões serão restituídos a pouco mais de 3 milhões de contribuintes. Os recursos serão depositados em 31 de maio, o último dia do prazo de entrega do IR.

Neste lote serão priorizados os idosos com mais de 60 anos, pessoas com alguma deficiência ou doença grave e as pessoas cuja maior fonte de renda seja o magistério.

O lote contempla também restituições residuais de anos anteriores, ou seja, aqueles que tinham pendências, mas acertaram as contas com o Leão. As consultas poderão ser feitas por meio do site da Receita Federal ou pelo aplicativo da Receita.

O pagamento da restituição é realizado diretamente na conta bancária informada pelo contribuinte na Declaração de Imposto de Renda.

Pendências com o Imposto de Renda

Ao realizar a consulta, o contribuinte poderá saber se há pendências que impeçam o pagamento da restituição, ou seja, se caiu na chamada “malha fina”.

As restituições de declarações que apresentam inconsistências são liberadas apenas depois de corrigidas pelo contribuinte, ou depois de o mesmo apresentar comprovação de que a declaração está correta.