Reclamações sobre aéreas quase dobram no 1º trimestre de 2022

Portal do governo disponível ao consumidor recebeu 43.605 manifestações nos três primeiros meses do ano

As reclamações de consumidores brasileiros a respeito do serviço de companhias aéreas no país quase dobraram no primeiro trimestre de 2022. A informação foi divulgada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Segundo a pasta, 43.605 reclamações foram registradas no portal Consumidor.gov.br nos três primeiros meses do ano, em aumento de 94% em relação ao mesmo período de 2021, que contou com 22.458 comunicações.

O governo diz que o índice de solução das reclamações tem sido de 70%, com tempo de resposta médio de 6 dias. Dos 61 itens de avaliação das companhias aéreas, os mais criticados pelos consumidores são a dificuldade de reembolso, o cancelamento de voos e a dificuldade de comunicação.

Pelo levantamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o item que reúne atrasos e dificuldades de reembolso teve 35.590 reclamações. Em seguida apareceu o cancelamento de voo, com 4.592 manifestações.

Entre 2020 e 2021 foram registradas 101.661 reclamações no portal dedicado ao consumidor contra as três companhias aéreas operantes no Brasil. Destas, 38.667 se referiram a dificuldade de reembolso, 20.430 eram sobre cancelamento de voo e outras 11.708 queixas a respeito da ineficácia do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).