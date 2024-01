Ricardo Nunes exonera 3 professoras de creche onde criança morreu enforcada

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), assinou a exoneração de três professoras que trabalhavam no Centro de Educação Unificado (CEU) Meninos, no Sacomã, zona sul da cidade. Elas foram responsabilizadas pela morte de um menino no local. Ele se enforcou acidentalmente em uma rede, na área de lazer da escola, em agosto de 2022. O Diário Oficial publicou as demissões na última sexta-feira, 5.

Desde o acidente, a prefeitura instaurou um processo administrativo para investigar quem, entre cinco profissionais do CEU Meninos, poderia ter sido negligente com relação à segurança da criança. Quase um ano e meio depois, duas dessas pessoas acabaram sendo absolvidas.

O motivo do acidente

Centro de Educação Unificado (CEU) Meninos, no Sacomã, onde acidente com criança aconteceu | Foto: Reprodução/Redes sociais

Enrico Braga de Souza tinha 1 ano e 7 meses quando o acidente fatal aconteceu. O menino brincava em uma rede durante as atividades ao ar livre com sua turma, e se enroscou nas cordas.

Ele acabou se enroscando e se enforcando sem querer. Uma professora de outra turma o encontrou na quadra de futebol da creche.

Uma equipe de urgência realizou todos os procedimentos necessários para tentar salvar a criança, mas ela não resistiu a uma parada cardiorrespiratória.

De acordo com o processo administrativo, houve “imprudência e negligência por três das cinco servidoras indiciadas”. O Ministério Público acompanha as investigações sobre o caso.

