Rio de Janeiro começa a aplicar amanhã dose de reforço em idosos

A terceira dose da vacina contra a covid-19 começará a ser aplicada em idosos a partir de amanhã, segunda-feira 13, na cidade do Rio de Janeiro. Os maiores de 95 anos serão os primeiros a tomar o imunizante; no fim da semana, será a vez dos idosos com 91 anos.

A entrega da AstraZeneca, que está atrasada, deve ser normalizada na terça-feira 14, segundo a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). As pessoas que receberam a primeira dose daquele imunizante poderão procurar os postos de saúde para tomar, como segunda dose, a vacina da Pfizer.

O município do Rio de Janeiro foi o primeiro a adotar a combinação de imunizantes no país.

Vacinação de adolescentes

O calendário de vacinação dos adolescentes só deve retornar na quinta-feira 16, para meninas de 14 anos. Na sexta-feira 17 está prevista a vacinação dos meninos da mesma idade. A vacina da Pfizer é a única autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para a imunização de adolescentes entre 12 e 17 anos.

