Rio de Janeiro não terá Carnaval de rua em 2022

O Rio de Janeiro não terá o tradicional Carnaval com os blocos de rua neste ano. A informação foi confirmada pelo secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, na terça-feira 1º.

A expectativa era que os blocos fossem autorizados a sair às ruas nos mesmos dias das Escolas de Samba, que têm seus desfiles na Marquês de Sapucaí agendados para abril, nos feriados de Tiradentes, no dia 21, e São Jorge, 23.

No mês passado, Rio de Janeiro e São Paulo tomaram a decisão conjunta de adiar os desfiles de Carnaval.

“Em respeito ao atual quadro da pandemia de covid-19 no Brasil e à necessidade de, neste momento, preservar vidas e somar forças para impulsionar a vacinação em todo o território nacional”, justificaram em nota na época.

As inúmeras contradições da pandemia

Não é grave, é grave. Fique em casa, procure ajuda. Não transmite, transmite. Não precisa de máscara, use máscara. Uma dose basta. Depois duas, três, agora quatro. O enfrentamento de um vírus desconhecido foi (e ainda é) uma montanha-russa de descobertas, que desafia os centros mais avançados da medicina e da pesquisa mundial. Em pouco mais de dois anos, a ciência teve um papel decisivo nos rumos da pandemia, ao trazer conhecimento, alternativas de tratamento e prevenção, e no desenvolvimento de vacinas contra a covid-19. Apesar dos inegáveis avanços, a emergência sanitária escancarou uma realidade global: sempre houve mais dúvidas do que certezas sobre a pandemia. E é natural que seja assim. Afinal, a ciência se baseia no ceticismo, na observação e na experimentação para formular conclusões. E não em crenças nem tabus.

