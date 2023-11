Rio de Janeiro tem sensação térmica de 58,5ºC

Nesta terça-feira, 14, às 9h15 da manhã, a sensação térmica no Rio de Janeiro chegou a 58,5ºC na estação de Guaratiba, zona oeste da capital fluminense.

Esta sensação térmica próxima aos 60ºC é o maior índice já registrado no município desde 2014, quando o sistema Alerta Rio, da prefeitura, começou a operar. O órgão disse que considera em seu cálculo a temperatura do ar e a umidade relativa para medir a sensação térmica.

A temperatura máxima chegou a 42,5ºC no início da tarde em Irajá, na zona norte do Rio. A temperatura registrada ficou acima da previsão do tempo para esta terça, em que os termômetros deveriam marcar até 39ºC, de acordo com o jornal Folha de S.Paulo.

Rio de Janeiro terá pancadas de chuva, mas o calor continua

A onda de calor está atingindo 92 cidades do Rio de Janeiro | Foto: Flickr/Martin Lazarev

O calor no Rio de Janeiro está sendo influenciado por um sistema de alta pressão e uma massa de ar quente, de acordo com o Alerta Rio. Mas a capital fluminense tem previsão de pancadas de chuva na noite desta terça.

“O céu claro estará passando de parcialmente nublado a nublado ao longo do dia”, disse o Alerta Rio. “Com previsão de pancadas de chuva isoladas com raios, a partir da noite. Os ventos estarão moderados, ocasionalmente fortes.”

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os ventos começaram a ganhar força ainda durante a tarde, atingindo 57,6 km/h. A quarta-feira 15 também deve ter pancadas de chuva, mas o calor continua. Até o sábado 18, o Rio de Janeiro deve ter máxima de ao menos 36ºC, podendo chegar a 41ºC, e mínima entre 21ºC e 23ºC.

A Defesa Civil do Rio de Janeiro emitiu alerta de temperaturas altas até o próximo domingo, 19. A onda de calor está atingindo 92 cidades do Rio de Janeiro.

No Brasil, cerca de 116,6 milhões de pessoas vivem em áreas atingidas pela onda de calor. O fenômeno cobre 2,7 mil cidades. Mais da metade da população (57%) está sendo afetada.