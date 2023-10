Roteirista fala se Suzane Von Richthofen recebeu por novo filme

Esse é o Brasil que dá certo….quanto pior melhor é o que o povão gosta desde celebridades, políticos e outros, caso contrário nossa vida seria diferente. Embora outros países exemplo Estados Unidos gostam de levar ao público exibições focadas em chefões mafiosos (Lucky Luciano, Dillinger etc), bandoleiros do velho oeste (Butch Cassidy, Sundance Kid, Bill the Kid) mas nenhum cometeu a atrocidade de matar pai e mãe. Esta figura logo logo será contratada pelos grupos de comunicação e vai virar famosa como é jargão desse meio. E pior, audiência em peso haja vista as porcarias que temos no entretenimento televisivo se mantendo há anos no ar.