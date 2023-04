Sabesp promete investir quase R$ 6 bilhões no Rio Tietê, em São Paulo

Um investimento de R$ 5,6 bilhões em obras de recuperação e saneamento do Rio Tietê vai ser realizado até 2026. O projeto foi anunciado nesta sexta-feira, 31, pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

O projeto envolve intervenções de desassoreamento do rio e seus principais afluentes, além da instalação de troncos e redes coletoras, estações de tratamento de esgoto e implantação de monitoramento da qualidade da água. A intervenção será realizada em 39 municípios da região metropolitana de São Paulo, onde vivem aproximadamente 22 milhões de pessoas.

Além disso, a iniciativa também visa a estabelecer um modelo de governança que inclua a iniciativa privada e a sociedade civil, servindo como uma espécie de guarda-chuva para os demais programas desenvolvidos no rio.

Com base no modelo parcial do programa Novo Rio Pinheiros, implementado em 2019, a secretária de Meio Ambiente do governo estadual, Natália Resende, afirma que o projeto Integra Tietê vai dar continuidade às práticas bem-sucedidas do Pinheiros.

O financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e investimentos da Sabesp vão somar R$ 5,6 bilhões, com a maior parte dos recursos (quase R$4 bilhões) destinada à expansão da rede de saneamento e gestão de resíduos.

Segundo a secretária, a pasta está estruturando um projeto de lei para fortalecer a fiscalização dos recursos hídricos. “Estamos estudando e conversando com o BID para fazermos em conjunto com eles”, disse Resende, ao jornal O Estado de S. Paulo.