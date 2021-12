Saiba como ajudar as vítimas das chuvas na Bahia

Em razão das chuvas, até o momento cem municípios da Bahia decretaram situação de calamidade pública, 20 pessoas morreram e outras 16 mil estão desabrigadas. Órgãos públicos, empresas e instituições da sociedade civil se organizaram para receber doações e prover ajuda aos moradores.

A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia e o Instituto Agropecuária da Bahia (Iagro) mantêm a campanha “Bahia Solidária Rural”, para auxiliar os atingidos pelos temporais. Doações de roupas, cobertores, colchões, materiais de limpeza e higiene pessoal são bem-vindas. Entretanto, também é possível contribuir por meio do Pix 41.768.130/0001-56 (chave CNPJ), em nome do Iagro — desse modo, a ajuda pode vir de qualquer parte do país.

O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT5-BA) e a Associação dos Magistrados do Trabalho da 5ª Região (Amatra5) encabeçaram a campanha “Solidariedade aos Desabrigados pelas Chuvas na Bahia”. O órgão aceita doações de mantimentos em sua sede, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, ou de dinheiro por meio do Pix 14.739.320/0001-72 (chave CNPJ).

Além disso, o Corpo de Bombeiros, arrecada donativos para as vítimas das chuvas na Bahia. Eles podem ser recebidos em todos os quartéis. O mesmo trabalho está sendo feito pela seccional baiana da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Alimentos não perecíveis, água mineral e produtos de higiene e limpeza também podem ser entregues na sede e nas inspetorias do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado. As prefeituras de algumas cidades afetadas pela chuvas na Bahia, como Itabuna, Mutuípe, Jequié e Itambé, possuem campanhas próprias.

Do mesmo modo, os pedágios do Sistema BA-093 recebem mantimentos, bem como dez shoppings da capital Salvador, que também estão engajados — são eles:

• Salvador Shopping

• Salvador Norte

• Shopping da Bahia

• Shopping Paralela

• Shopping Bela Vista

• Shopping Barra

• Shopping Itaigara

• Shopping Paseo

• Shopping Center Lapa

• Shopping Piedade

• Parque Shopping Bahia