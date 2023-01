A Netflix compartilhou as séries mais assistidas do ano. O serviço de streaming ainda mostrou algumas das principais métricas e tendências alcançadas no período. O pódio de campeão foi para a quarta temporada de Stranger Things, lançada em maio.

Mas, nem tudo são flores para a empresa. Neste ano, a Netflix passou pela maior crise de assinantes de sua história. A produtora conseguiu, no entanto, lançar alguns títulos que fizeram muito sucesso em 2022, encerrando o ano com seis das dez séries mais buscadas no Google.

A Netflix também liderou as indicações de streamings ao Globo de Ouro de 2023. A lista divulgada pela produtora foi divida entre produções de língua inglesa e não-inglesa. Até mesmo as produções coreanas estão entre os “top 10”.

Confira as séries mais vistas na língua inglesa: