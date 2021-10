Santuário de Aparecida prevê 30 mil visitantes neste 12 de outubro

Interior do Santuário Nacional | Foto: Cristyan Costa/Revista Oeste

Cerca de 30 mil visitantes devem comparecer ao Santuário de Aparecida (SP) nesta terça-feira, 12. É o que espera a administração da igreja, com base na quantidade de romeiros recebidos em 2020 — o número representa 18% das 162 mil pessoas que estiveram no local em 12 de outubro de 2019.

Com o avanço da vacinação, a quantidade de fiéis pode ser maior que o mínimo esperado. O cenário atual contrasta com o de março deste ano. A reportagem da Revista Oeste esteve no local e encontrou uma “cidade fantasma”: estabelecimentos fechados, o templo principal vazio e ruas desertas.

