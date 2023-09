São Camilo decide não expulsar alunos filmados em gestos obscenos

O Centro Universitário São Camilo decidiu não expulsar os alunos filmados seminus e em atos obscenos durante a CaloMed, jogos esportivos universitários que reúnem veteranos e calouros, realizada em São Carlos, interior de São Paulo.

Em nota assinada pela reitoria, a instituição afirmou que a decisão foi tomada depois de “longa e criteriosa análise dos vídeos que circulam na internet”.

A universidade alegou que evitou adotar medidas extremas, “que poderiam causar injustiças”. Os alunos serão apenas suspensos de atividades esportivas.

“Entendemos que tais atitudes merecem atenção, uma vez que a exposição pública de suas imagens pode comprometer suas carreiras como futuros profissionais da Saúde”, informou a Universidade São Camilo em nota.

“Nossa vocação pela formação técnica e humanista nos leva a mantê-los em nosso corpo discente, submetidos a medidas socioeducativas.”

Alunos correram com calças e shorts abaixados durante competição esportiva universitária | Foto: Reprodução/redes sociais

Em vídeos, alunos da universidade aparecem com calças e shorts abaixados, com as nádegas de fora. O episódio ocorreu no mesmo evento em que estudantes da Universidade Santo Amaro (Unisa) simularam masturbação coletiva.

A Unisa optou em expulsar 15 estudantes recém-ingressados no curso de Medicina, que participaram dos atos obscenos.

O caso ganhou repercussão na última semana após os alunos das duas universidades cometerem atos obscenos durante um jogo de vôlei feminino.

Alunos fora de competições

A São Camilo também afirmou que irá colocar “o Departamento de Psicologia da instituição à disposição dos alunos, e estes doarão parte de seu tempo livre para projetos sociais voltados às populações vulneráveis”.

A instituição também decidiu punir os alunos do curso de Medicina com a suspensão de sua participação em competições esportivas por tempo indeterminado.

“Ressaltamos, oportunamente, que os trotes são proibidos no Centro Universitário São Camilo. Continuamos atentos e analisando todas as situações à luz do nosso Regulamento de Medida Disciplinar Interno”, informa a universidade em nota.

“Essa é a nossa contribuição para termos um ambiente acadêmico mais saudável para todos, e mudarmos definitivamente esses comportamentos.”