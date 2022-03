Secretário São José dos Pinhais (PR) morre baleado em SP

Ricardo Kusch era guarda municipal e estava no cargo como Secretário de Segurança Pública | Foto: Divulgação/Prefeitura

O secretário de Segurança Pública de São José dos Pinhais, cidade na região metropolitana de Curitiba (PR), Ricardo Kusch, 44 anos, foi morto no domingo 6, na capital paulista.

Segundo a Polícia Militar (PM), Kusch estava em uma moto na marginal Pinheiros quando foi cercado e abordado por dois homens em uma suposta tentativa de assalto.

Os bandidos atiraram quatro vezes contra a vítima e levaram apenas o armamento do guarda. Ele chegou a ser socorrido no Hospital do Campo Limpo, mas não resistiu. A PM não soube afirmar se Ricardo Kusch reagiu ao assalto. O caso é investigado pelo 89º Distrito Policial.

-Publicidade-

Segundo a prefeitura de São José dos Pinhais, o secretário estava na cidade para renovar o visto de viagem. Kusch era guarda municipal e assumiu a Secretaria de Segurança Pública a convite da prefeita Nina Singer (Cidadania).

“Ele desempenhou grandemente sua função, nos trazendo inúmeras ideias e ações para fortalecer a segurança do município”, disse a prefeita depois do assassinato.

Nas redes sociais, ele publicou vídeos de trechos da viagem e imagens de sua moto. “Vamos ali e já voltamos”, escreveu.

Em 2018, o secretário de Segurança disputou a eleição para deputado estadual no Paraná e em 2020 para vereador em São José dos Pinhais, mas não foi eleito. Nas campanhas eleitorais, ele pregava “tolerância zero contra o crime”.