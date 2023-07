Silo no Paraná: buscas por vítima entram no 4º dia

Os bombeiros seguem nas buscas pelo trabalhador desaparecido depois de explosões que atingiram um silo de secagem de grãos no Paraná.

A vítima, que é haitiana, está soterrada embaixo de 10 mil toneladas de grãos de milho, segundo o major do Corpo de Bombeiros, Tiago Zajac.

Neste sábado, 29, as equipes dos Bombeiros trabalharam desde a madrugada com o auxílio de cães farejadores e equipamentos especiais. “As equipes permanecem no local, trabalhando ininterruptamente, até a finalização da ocorrência”, informou a corporação, em nota.

A retirada dos grãos está sendo de forma gradativa com auxílio de equipamentos de escoação da cooperativa. Segundo o major, o local das buscas foi apontado pelos cães farejadores que auxiliam no trabalho.

A explosão no silo do Paraná

O acidente aconteceu na quarta-feira 26, em um silo de grãos da cooperativa agroindustrial C.Vale, em Palotina, no oeste do Paraná.

Segundo as autoridades, oito pessoas morreram, 11 ficaram feridas e nove continuam hospitalizadas.

De acordo com a Secretaria de Saúde, nove vítimas permanecem em estado grave. Em nota, a C.Vale informou que colabora com as forças de segurança.

Vídeos mostram momentos de explosões em silo no Paraná

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os momentos de explosões em silo e armazém da cooperativa C.Vale.

Um dos vídeos conta com 21 segundos de duração e mostra dois registros divulgados originalmente pela emissora local CaTVE. Na primeira parte, é possível conferir, a partir da câmera de um ferro velho, o clarão provocado pelas explosões. Num segundo momento, surgem na tela os registros de como clientes de um bar próximo ao local reagiram ao acidente.

Tragédia no Paraná

Novas imagens mostram momento exato da explosão e a onda de choque em estabelecimento próximo!!

Números atualizados na manhã desta quinta 27/07/23

Vítimas fatais :8

Feridos: pelo menos 11

Ainda desaparecido nos escombros: 1

Além dos momentos das explosões no silo localizado em município do interior do Paraná, há materiais que mostram a situação do espaço depois da tragédia. Imagens dos sites Metrópoles e Banda B mostram, por exemplo, bombeiros trabalhando no local do acidente, contando com o apoio de cães farejadores.

