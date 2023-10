Sindicato propõe suspensão da greve do Metrô em São Paulo

O sindicato da categoria propôs a suspensão da greve da Companhia do Metropolitano (Metrô) em São Paulo desta terça-feira, 3.

A diretoria do Sindicato dos Metroviários de São Paulo decidiu não estender a greve de 24 horas. Ela começou à meia-noite de hoje.

A proposta e a manutenção da greve serão votadas na noite desta terça. A greve está sendo emplacada não só pelo Metrô, mas também pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

Greve do Metrô pode voltar em 10 de outubro

O comércio deve perder até R$ 55 milhões só nesta terça por causa da greve | Foto: Flickr/Diogo Vianna

A proposta de não estender a greve diz respeito apenas aos metroviários. Ela foi apresentada pela diretoria do sindicato no início da noite, na sede da instituição, localizada na zona leste da capital paulista.

Camila Lisboa, a presidente do sindicato, disse que a greve está suspensa ao menos até a próxima segunda-feira 9. Na data, será votada a possibilidade de uma nova greve em 10 de outubro.

O sindicato diz que a nova greve terá a mesma pauta: posicionamento contra a privatização do Metrô. Os sindicalistas também discutem a terceirização de funcionários e do pátio Oratório, da linha 15-prata, do monotrilho, segundo o jornal Folha de S.Paulo.

Em relação a CPTM, o Sindicato dos Ferroviários de São Paulo disse que a greve será encerrada à meia-noite de terça para quarta-feira, decisão tomada em assembleia em 19 de setembro.

Segundo estimativa da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), o comércio deve perder até R$ 55 milhões só nesta terça por causa da greve do metrô. O cálculo foi feito com base na movimentação diária pelo Instituto de Economia Gastão Vidigal, da ACSP.

Por causa da greve do Metrô, a cidade de São Paulo sofreu com 598 km de congestionamento às 8 horas. O engarrafamento de quase 600 km foi calculado pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).