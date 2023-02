Sleeping Giants revela quantos anunciantes tirou da Jovem Pan

Método do ajuntamento consiste em constranger empresas | Foto: Reprodução

O Sleeping Giants anunciou que conseguiu tirar 50 anunciantes da Jovem Pan. O grupo iniciou a campanha digital #DesmonetizaJovemPan para sangrar a emissora, desde os protestos em Brasília. O ajuntamento acusa a empresa de mídia de apoiar os atos de vandalismo durante as manifestações.

A lista de companhias que deixaram de injetar dinheiro na Jovem Pan inclui Tim, QuintoAndar, Burger King, Natura, Oi, Kalunga, Toyota e Caoa Chery. Só o cancelamento do contrato das duas concessionárias teria dado prejuízo de quase R$ 1 milhão, em apenas um mês.

Embora tenha alcançado vários anunciantes, o Sleeping Giants mantém a campanha nas redes sociais. “Estamos há 38 dias esperando a Lojas Cem responder sobre sua propaganda com a Jovem Pan”, diz um dos tuítes. Em outras postagens, o grupo continua constrangendo empresas parceiras.

A Jovem Pan não é a única a se tornar alvo dos extremistas. Em julho de 2021, o Sleeping Giants mobilizou cerca de 200 empresas a tomarem medidas contra supostos ataques homofóbicos do apresentador Sikêra Jr., na RedeTV!. A lista de patrocinadores que retiraram a verba do programa incluiu BMW, Ford, Tim, Samsung e Caixa Econômica Federal.

Em novembro de 2020, o movimento de esquerda perseguiu anunciantes do jornal Gazeta do Povo, para asfixiar a publicação. Além disso, o Sleeping Giants fez parte de uma campanha na internet pela demissão do jornalista Rodrigo Constantino, colunista da Revista Oeste e da Gazeta.

O método do Sleeping Giants funciona principalmente nas redes sociais. Os administradores do movimento “marcam” o perfil das empresas e pedem que deixem de anunciar no veículo até ter sua demanda atendida. Os anunciantes cedem, ao pensar que podem estar à beira de uma crise de imagem.

