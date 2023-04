SP: explosão destrói 10 apartamentos em Campos do Jordão

Quatro pessoas ficaram feridas depois de uma explosão em um condomínio na cidade de Campos do Jordão, no interior de São Paulo, na noite de sábado 22. De acordo com o Corpo de Bombeiros não há mortos.

A Defesa Civil informou que uma mulher de 24 anos e um adolescente de 14 tiveram ferimentos graves. Ambos foram socorridos para o hospital de Taubaté. Outras duas vítimas também se feriram e foram levadas a um hospital em Campos do Jordão.

Ainda conforme os Bombeiros, ao menos dez apartamentos do Condomínio Saint Etienne Residencial, no bairro Morro do Elefante, foram destruídos com a força da explosão. Não há informações sobre as causas do acidente. A corporação informou que algumas paredes internas foram destruídas, mas não houve colapso do prédio.

O condomínio foi interditado e deve passar por perícia da Polícia Civil, engenheiros da prefeitura e de técnicos da Defesa Civil durante este domingo. Os condôminos só serão autorizados a voltarem para o local após avaliação das autoridades. O imóvel é residencial, mas a maioria dos proprietários aluga para turistas por meio de plataformas de hospedagem.

Campos do Jordão é uma cidade turística que fica na Serra da Mantiqueira — a 170 quilômetros da capital do Estado. A cidade é conhecida pelo clima frio e pela arquitetura de estilo suíço. Por ano, Campos recebe quase 5 milhões de turistas.