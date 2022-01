SP tem o maior número de novos beneficiários do Auxílio Brasil

O Auxílio Brasil zerou a fila dos dependentes do benefício e incluiu cerca de 3 milhões de famílias no programa social neste mês.

Desse modo, passa a atender um total de 17,5 milhões de famílias e alcança o maior número de beneficiários da história dos programas de transferência de renda do governo federal.

São Paulo é o Estado que incluiu o maior número de novos beneficiários no Auxílio Brasil.

Dos 3 milhões de novas pessoas inscritas no programa que passarão a receber R$ 400 em janeiro, cerca de 482 mil são paulistas. Em segundo lugar, vem o Estado da Bahia, com 316 mil beneficiários, seguido do Rio de Janeiro, com quase 315 mil.

Estados com maior número de famílias no Auxílio Brasil

No total, a Bahia é o Estado com maior número de famílias inscritas no programa, com quase 2,2 milhões, seguida por São Paulo (2,1 milhões) e Pernambuco (1,3 milhão).

“O Auxílio Brasil é um divisor de águas nas políticas públicas de transferência de renda, ao promover o desenvolvimento infantil e juvenil, com suporte a gestantes, nutrizes, crianças e adolescentes, e ofertar ferramentas para valorizar os jovens e inserir os adultos no mercado”, disse o ministro da Cidadania, João Roma.

O calendário de pagamentos de 2022 tem início no dia 18 de janeiro.