SpaceX coloca nanossatélite da Universidade de Brasília em órbita

A SpaceX, empresa espacial do bilionário Elon Musk, iniciou nesta sexta-feira, 1º, uma nova missão destinada a levar pequenos satélites ao espaço. Entre eles, um nanossatélite desenvolvido por alunos de engenharia e professores da Universidade de Brasília (UnB).

Chamado AlfaCrux, o projeto pretende testar e demonstrar na órbita da Terra experimentos de comunicação via satélite. O lançamento ocorreu em Cabo Canaveral, na Flórida, nos Estados Unidos.

Os dados coletados serão disponibilizados via internet e poderão ser utilizados para pesquisas sobre a comunicação de radioamadores, comunidade, inclusive, que deve auxiliar a UnB no monitoramento do “CubeSat”.

A Agência Espacial Brasileira (AEB) destaca que, além dos resultados científicos que são aguardados, a parceria entre o ambiente universitário e a SpaceX é uma grande oportunidade de capacitação de estudantes em todo o ciclo de desenvolvimento de uma missão espacial.

A diretora substituta da Diretoria de Gestão de Portfólio da AEB, Fernanda Lins, comemorou a iniciativa. “A solução é importante para realidades como a do país, com um território muito extenso e que possui áreas remotas nas quais ainda não há uma infraestrutura sofisticada de comunicação.”

Financiado pelo governo do Distrito Federal por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF), o AlfaCrux é uma missão radioamadora e educacional para proporcionar uma experiência prática a alunos e professores no processo completo de desenvolvimento e operação de uma missão espacial.

A parceria entre a UnB e a SpaceX também conta com o apoio institucional da Agência Espacial Brasileira. Os dados coletados estarão disponíveis via internet e podem ser utilizados para diversas aplicações: estudo de diferentes métodos de comunicação de baixa taxa de dados, caracterização de fontes de interferência e efeitos de propagação atmosférica.

Com informações da Agência Brasil