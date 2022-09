Suzane von Richthofen deixa prisão para ‘saidinha temporária’

Pela terceira vez neste ano, Suzane von Richthofen, condenada a 39 anos de prisão pela morte dos pais, deixou a Penitenciária feminina Santa Maria Eufrásia Pelletier, no município de Tremembé, em São Paulo. Segundo a administração da prisão, a condenada e demais detentos devem ficar sete dias em liberdade.

A primeira “saidinha” de Suzane foi concedida em março e a segunda no mês de junho. Desta vez, ela deve retornar para a penitenciária até às 14h do dia 19 de setembro, quando o benefício é encerrado. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, a saída temporária é concedida a presos que apresentam bom comportamento, já cumpriram uma parte da pena e estão no regime semiaberto.

Desde setembro do ano passado, Suzane Von Richthofen está autorizada a deixar a prisão para cursar farmácia na Universidade Anhanguera, em Taubaté, interior de São Paulo. A liminar foi concedida pelo desembargador José Damião Pinheiro Machado Cogan, da 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. A condenada obteve nota no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para cursar o ensino superior.

Com a decisão, Suzane poderá deixar a unidade prisional a partir das 17 horas, tendo de retornar às 23h55. O Ministério Público foi contra a autorização, argumentando que a segurança de Suzane não estaria garantida. De acordo com o promotor, “ninguém pode assegurar proteção absoluta à paciente em razão da prática de eventual delito”.

Projeto contra as “saidinhas”

O projeto de lei (PL) 6579/13, que acaba com as saídas temporárias de presos, avançou na Câmara no dia 3 de agosto. Foram 311 votos a favor e 98 contra. Agora, o texto, de autoria da ex-senadora Ana Amélia (PSD-RS), retorna ao Senado Federal, que vai analisar as alterações dos deputados.

“O Estado vai monitorar esses criminosos”, afirmou o deputado federal Capitão Derrite (PL-SP), relator do projeto da ‘saidinha’.

A “saidinha” é concedida pela Justiça brasileira para visita à família durante feriados, frequência a cursos e participação em atividades. Todas essas regras são revogadas pelo texto aprovado pelos deputados. O relator alterou a proposta inicial para abolir completamente a “saidinha”.

Atualmente, a lei permite esse benefício ao preso que está em regime semiaberto, ou seja, que já cumpriu o mínimo de 1/6 da pena. Caso o criminoso seja réu reincidente, ele precisa cumprir 1/4. O detento também precisa ter um comportamento adequado.