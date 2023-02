Tarcísio pede ajuda a setor hoteleiro para abrigar desalojados pelas chuvas

O governador Tarcísio de Freitas e o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, pediram ajuda a representantes do setor hoteleiro do Litoral Norte durante reunião nesta sexta-feira, 24. A ideia é viabilizar uma parceria para que a rede de hotéis e pousadas da região receba os desabrigados pelas tempestades que atingiram o local durante o Carnaval. Atualmente, existem 4 mil desalojados pela tragédia.

O setor hoteleiro

Ficou estabelecida a criação de uma comissão de trabalho conjunto entre Prefeitura, Estado e representantes do segmento. Serão analisados os modelos de parceria, a quantidade de leitos e, também, a definição de valores pelo uso da rede hoteleira. A ideia é que cada estabelecimento forneça também três refeições por dia às vítimas: café da manhã, almoço e jantar.

Os desalojados pelas chuvas

Tarcísio pediu que os desabrigados fiquem nos hotéis até a Páscoa, quando estarão prontas as primeiras “vilas de passagem”, moradias provisórias que serão construídas para abrigar os desalojados antes de seguirem para residências definitivas. “Vamos transformar o Litoral Norte num modelo para todo o Brasil”, afirmou o governador. “Não sou eu que preciso de vocês. São aquelas pessoas que enterraram parentes que precisam. Precisamos pensar neles agora. Porque, no fim, todo mundo precisa da mão de obra deles, do apoio deles”.

Existem dois tipos de ocupação nas cidades litorâneas, mostrou a reportagem de capa da mais recente edição da revista Oeste. No primeiro, em relevos planos, há majoritariamente casas de veraneio. No segundo, por sua vez, as construções estão nas encostas, onde há maiores riscos. É nessas áreas que os prestadores de serviços instalam suas residências, visto que os custos são menores. Foram eles as grandes vítimas das tempestades do carnaval.

Eduardo Hipólito do Rego, ex-secretário do Meio Ambiente de São Sebastião, contou que as invasões das encostas dos morros ocorreram depois da construção de condomínios luxuosos. “Ou seja, gente de alto poder aquisitivo se instalou e precisou cada vez mais dos serviços prestados por quem se dependura nas encostas da Serra do Mar”, afirmou. “O litoral norte é um terreno fértil para ocupações desordenadas”.

Desde que ocorreram as tragédias, Tarcísio transferiu provisoriamente seu gabinete para o Litoral Norte. O governador propôs, entre outras medidas, aprimorar o sistema de alertas via SMS; instalar novos radares meteorológicos em zonas de risco; capacitar municípios para enfrentar problemas climáticos; treinar a Defesa Civil; e realizar obras estruturais nas rodovias.

