Tribo, tributo, tribunal

Governar é, sobretudo, distribuir os tributos entre as tribos, que pagam tudo, inclusive as despesas de quem fala e age em seu nome na tribuna

O poeta Ledo Ivo fez bela paródia de cartilha antiga: “Na escola primária/ Ivo viu a uva/ E aprendeu a ler”. O rapazinho cresce, conhece a Eva e, na nova cartilha, Ivo não viu a uva nem o ovo, Ivo viu a greve e o povo. E “um dia num muro/ Ivo soletrou/ A lição da plebe”.

Plebe veio do latim plebs, a base da pirâmide social, e está na palavra plebiscito. A plebe é a grande preocupação de quem governa. Ou deveria ser. Na Roma antiga, onde surgiram estas palavras, havia o tribuno da plebe. Mas hoje, no Brasil, a maioria dos tribunos, eleitos pela plebe, chegando à tribuna parecem esquecer-se de quem os elegeu.

Governar é, sobretudo, distribuir os tributos entre as tribos, que pagam tudo, inclusive as despesas de quem fala e age em seu nome na tribuna e no tribunal. O verbo distribuir veio do latim distribuere, dividir entre as tribos. E quem paga o pato são os contribuintes. Os tribunos lhes atribuíram muitos deveres e poucos direitos. Eles pagam por escola, por saúde e por educação, mas, precisando destas três coisas, têm que pagar de novo. Então, para que servem os tributos?

De vez em quando – ou será de vez em sempre? – você se dá conta de que certas palavras, por muito parecidas, dizem coisas semelhantes entre si. Étimo, que em grego e em latim quer dizer o verdadeiro significado da palavra, é o mesmo para tribo, tributo, tribuna, tribunal, contribuinte e distribuir: o latim tribus, tribo.

E qual é a historinha resumida do étimo de tribo, esta palavrinha estratégica? Tribus designava divisão do povo romano e está presente em outras palavras também, como tribuno, o juiz da tribo. O agente encarregado do tesouro era chamado tribunus aerarii (tribuno do erário).

Quem primeiro usou a palavra em latim com o sentido político, de organização, foi Rômulo, o primeiro rei de Roma, que mandou dividir o populus, povo, em três partes. Rômulo, você sabe quem foi: aquele que matou o irmão Remo e tornou-se o primeiro rei de Roma. As lutas por poder às vezes resultam em homicídios.

Que três partes eram estas? Santo Isidoro de Sevilha, que viveu entre os Séculos VI e VII, diz que eram senadores, militares e povo em geral. Mas, ainda antes de tal divisão, havia outra, também composta de três partes: os romanos, os sabinos (de quem os romanos roubaram as mulheres) e os etruscos. Os segundos forma os primeiros inimigos dos romanos. A causa da guerra? O rapto das sabinas. Depois todos se uniram e juntos combateram outros povos. Deve ter sido uma das primeiras coligações.

Se você gosta de aprofundar-se nesses assuntos, procure pelo berço das palavras. Veja como se decompõe a palavra tribus, por exemplo. Em tri, três, e bus, que indica modo de ser, de existir, como em ônibus, que em latim é omnibus, para todos. Esta partícula aparece também em superbus, soberbo, probus, probo. E em muitas outras.

(*condensado do livro De onde vêm as palavras, 18a edição, de Deonísio da Silva. Veja em www.almedina.com.br)