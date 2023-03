Universitárias debocham de colega por ter 40 anos: ‘Ela deveria estar aposentada’

O vídeo foi postado inicialmente no "close friends" do Instagram (recurso que permite que o usuário selecione seguidores específicos), mas acabou saindo da roda de amigos e viralizou | Foto: Divulgação/Printscreen

Aluna afirma que pessoas com '40 anos não pode mais fazer faculdade'

Um vídeo que viralizou neste final de semana mostra três universitárias da Unisagrado, faculdade particular de Bauru (SP), debochando de uma colega que também estuda biomedicina na instituição. O motivo: a mulher tem 40 anos. A publicação foi feita na sexta-feira 10, no closed friends (recurso que permite selecionar quem tem acesso ao conteúdo) do Instagram, mas colegas indignados vazaram o vídeo.

A publicação já soma mais de três milhões de visualizações. Na postagem, as três jovens aparecem ironizando a colega: “Gente, quiz do dia: como ‘desmatricular’ uma colega de sala”?. A outra aluna responde: ‘Mano, ela tem 40 anos já. Era para estar aposentada”. Uma terceira aluna ri: “Realmente”.

Brasil 2023 Falimos como sociedade!!! Universitárias de SP debochando de uma aluna da sala de 40 anos. No mundo real,imaginem o que idosos (=ou+60anos) passam na mão dessa geração idiotizada? Pais,se ainda conseguirem,resistam. pic.twitter.com/l4kXFu7Nf4 — Elisa Brom (@brom_elisa) March 12, 2023

As universitárias chegam a dizer que a mulher de 40 anos “não sabe o que é o Google” . E prossegue com a fala ignóbil: “Gente, 40 anos não pode mais fazer faculdade… Eu tenho essa opinião”.

A publicação chegou ao conhecimento da família da vítima. A sobrinha compartilhou o vídeo e disse que a tia, de 40 anos, “sempre batalhou, trabalhando sem parar desde pequena com as irmãs, para ajudar a avó e a cuidar dela”. Segundo a familiar, ela sempre cultivou “o sonho de estudar, mas não teve oportunidade”.

“Ela sempre teve o sonho de estudar e nunca teve oportunidade”, escreveu a sobrinha. “Hoje, ela conseguiu entrar em um curso que ela sempre quis e estava muito feliz e animada para começar as aulas, e daí surgem três meninas que só vivem na própria bolha, gravando vídeo zombando pela minha tia ser a mais velha da turma.”

Ao G1, uma das alunas disse que ela e as amigas estão arrependidas e que o vídeo foi uma “brincadeira de mau gosto”. A estudante afirma que foi “uma fala imprudente” e que “infelizmente tomou uma proporção” que elas não imaginavam.

A universidade se pronunciou sobre o caso

Por meio do Instagram, a universidade publicou uma nota afirmando que não compactua com qualquer tipo de discriminação e que acredita que “todos devem ter acesso à educação de qualidade, desde pequenos até quando cada um quiser”.

A estudante ouvida pelo G1 disse que a faculdade orientou as estudantes e “deu a oportunidade de recomeçar e amadurecer, mudar nossos pensamentos e perceber que comentários assim, sendo brincadeira ou não, são levados muito a sério”.