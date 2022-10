A Universidade de São Paulo (USP) puniu os estudantes que não comprovaram ter sido vacinados contra a covid-19. Na sexta-feira 30, a USP informou que removeu as notas e as frequências em aula de 275 alunos do sistema da faculdade.

A USP alegou que esses estudantes não apresentaram a comprovação das duas primeiras doses dos imunizantes. A exigência da terceira dose de reforço contra o coronavírus será cobrada neste segundo semestre.

“Temos, no momento, 275 alunos com registros irregulares de nota e frequência cancelados, mas o número ainda pode diminuir, pois há alunos que estão apresentando os comprovantes agora, depois da retirada dos registros, embora tenham sido vacinados há bastante tempo”, informou a universidade, em nota.

A comprovação da vacinação é uma exigência que passou a vigorar na universidade em outubro de 2021, quando foram retomadas as aulas presenciais em todos os campi da universidade.

A universidade informou que a medida está em conformidade com as “orientações e normativas relativas às atividades presenciais na USP”. O número de pessoas com os registros cancelados corresponde a cerca de 0,45% do corpo discente da universidade, que tem 60 mil alunos de graduação.

