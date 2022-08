Por que o Ministério da Saúde não apresentou um amplo esclarecimento à população sobre possíveis riscos das vacinas contra a covid-19? O questionamento foi feito pelo colunista de Oeste Guilherme Fiuza, em seu artigo mais recente publicado na Edição 126. “A noção predominante na sociedade de que vacina boa é vacina no braço carece do mínimo lastro científico”, observou Fiuza.

No dia 5 de novembro de 2021, Vanessa Martins Figueiredo, de 13 anos, tomou a vacina de covid da Pfizer. Cinco dias depois começou a vomitar seguidamente, sem uma causa aparente. Antes que a família conseguisse resolver o primeiro problema, apareceu outro, igualmente súbito e sem explicação: um de seus olhos ficou paralisado.

Em questão de dias, a menina estava de fralda e cadeira de rodas. Vanessa era absolutamente saudável, ativa, irreverente e nunca tinha tido problemas médicos significativos até tomar a vacina de covid.

Com base nessas evidências de que há correlação possível entre as circunstâncias da morte da menina e os efeitos adversos já catalogados para a vacina que ela tomou, a família está protocolando, através do advogado Eduardo Moreira Lima, um pedido de reabertura da investigação do caso. Vejamos se o Ministério da Saúde e a Secretaria de Saúde de Santa Catarina reconhecerão a literatura que parecem ter esquecido e cumprirão a sua obrigação de prosseguir com a análise do caso.

