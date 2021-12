Somente neste domingo, 26, a vacina contra covid-19 será aplicada em seis parques da cidade de São Paulo. A ação acontece com objetivo de continuar a vacinação na capital paulista, que havia sido paralisada no sábado, 25, por causa do feriado do Natal. De acordo com a prefeitura, os postos nas áreas abertas estarão acessíveis até as 17h.

Confira a lista de parques onde a vacina contra a covid-19 está sendo aplicada:

parque Buenos Aires

parque Guarapiranga

parque do Carmo

parque Villa-Lobos

parque da Juventude

parque da Independência

Além das áreas verdes, vai ter campanha de vacinação até as 16h em duas farmácias do município. Os estabelecimentos estão localizados nos números 2.371 e 266 da Avenida Paulista.

Público alvo da vacina contra covid-19

Apenas quem tiver as características abaixo pode ir até os parques e farmácias para participar da ação:

pessoas que tiverem mais de 18 anos e completado o esquema vacinal, com a primeira e a segunda doses, há pelo menos quatro meses

quem recebeu a vacina de dose única da Janssen, no mínimo há dois meses, pode tomar uma dose de reforço da Pfizer

adolescentes com idades entre 12 e 17 anos, sem comorbidades podem receber a primeira aplicação do imunizante contra a covid-19, da Pfizer.