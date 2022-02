Vasco está próximo de ser comprado pela Partners 777

O Vasco da Gama está próximo de ter um novo dono. Representantes do clube carioca foram até os Estados Unidos nos últimos dias para assinar um acordo de compra com a empresa Partners 777. A companhia, com sede em Miami, pretende adquirir 70% da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) vascaína. Os empresários pretendem investir R$ 700 milhões na equipe.

A Partners 777 é uma empresa norte-americana de investimentos privados que tem participação em diversos setores da economia — aviação, mídia e entretenimento. Fundada em 2015, a companhia nasceu ligada exclusivamente a serviços financeiros, mas rapidamente diversificou o negócio e chegou até o futebol. Atualmente, a Partners 777 é sócia minoritária do Sevilla, da Espanha, e controla 99% do Genoa, da Itália.

No ano passado, a empresa já havia indicado a intenção de participar mais ativamente do futebol. “Queremos investir em mais equipes”, disse o diretor-geral da Partners 777, Juan Arciniegas. “A médio e longo prazo, definitivamente, queremos estar em outros clubes — inclusive da América Latina.”

-Publicidade-

De acordo com a Partners 777, são mais de US$ 3 bilhões (R$ 15 bilhões) em investimentos, espalhados por cerca de 50 empresas. O grupo possui ações de um time de basquete do Reino Unido (London Lions); uma agência de marketing que atua na NBA (Green Sports Management); e empresas que negociam direitos de transmissão de jogos.

A conclusão do negócio ainda depende da aprovação dos conselheiros e dos sócios do Vasco. O documento, assinado nos Estados Unidos, é um “acordo não vinculante”. Na prática, isso significa que o negócio só sairá do papel depois da aprovação dos representantes do clube carioca. O prazo para oficializar a venda nesses termos é de 90 dias.

Leia também: “Portuguesa deve se tornar clube-empresa neste ano”

Com informações do portal UOL