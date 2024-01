Veja como ficou o helicóptero que estava desaparecido em São Paulo

Novas imagens do helicóptero Robinson R44 prefixo PR-HDB, que ficou desaparecido por mais de 10 dias, foram divulgadas neste sábado, 13, pela CNN Brasil. A aeronave caiu em uma área de mata em Paraibuna (SP) e foi encontrada na última sexta-feira, 12. Quatro pessoas estavam a bordo e morreram; os corpos foram retirados neste sábado.

As fotos mostram os destroços do helicóptero na área em que ele caiu. Os escombros não se espalharam pelo local, mas ficaram concentrados. As imagens mostram as quatro poltronas do helicóptero, além de um pedaço da pá do rotor danificada.

Alguns pertences dos tripulantes também aparecem nas imagens, como um fone de ouvido, que poderia ser do piloto para comunicação via rádio, e um objeto preto ao lado da aeronave que parece ser uma bolsa.

Imagens divulgadas pela CNN Brasil mostram o estado do helicóptero | Foto: Reprodução/CNN Brasil

De acordo com as autoridades, o helicóptero caiu em uma mata fechada e com árvores altas, o que dificultou a localização e acesso das equipes. Além disso, a aeronave era da cor cinza, o que também prejudica o rastreamento aéreo.

A bordo, estavam Luciana Rodzewics, de 45 anos; sua filha Letícia Ayumi Rodzewics Sakumoto, de 20 anos; Raphael Torres, de 41 anos, amigo de ambas; e Cassiano Tete Teodoro, o piloto, de 44 anos. A queda foi fatal para todos.

Corpos das vítimas são retirados do local do acidente do helicóptero

Os corpos das quatro vítimas foram retirados do local do acidente neste sábado. As equipes de resgate fazem a retirada por terra em uma área de mata. A aeronave partiu de São Paulo (SP) no domingo 31, com destino a Ilhabela.

O local isolado e a chuva dificultaram o acesso das equipes para a operação na sexta-feira 12. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar passaram a noite em uma área próxima ao local em que a aeronave caiu para preservar a região.

A retirada dos corpos aconteceu na manhã deste sábado. As equipes acessaram o local por uma trilha. Os cadáveres foram levados até uma estrada de terra próxima, onde foram colocados em um carro e levados até o Instituto Médico Legal (IML) de São José dos Campos.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, os corpos chegaram ao IML na tarde de sábado e passaram por exame necroscópico. Eles serão levados até a capital paulista para as famílias, onde devem ser velados.