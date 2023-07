O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Janja foram padrinhos de casamento do senador Randolfe Rodrigues com a advogada Priscila Barbosa. A cerimônia foi realizada na sexta-feira 28, em Brasília.

Janja desfilou entre convidados com um vestido de seda com estampa quadriculada e amarração na cintura.

A peça foi produzida pela marca mineira Printing, fundada há 20 anos e com lojas em São Paulo e Belo Horizonte. O vestido que Janja usou no casamento de Randolfe é vendido no site da marca por R$ 4.186.

Essa não é a primeira vez que a socióloga desfila com vestidos de grife. A primeira-dama usou uma roupa da mesma marca em maio, nas festas da coroação do rei Charles III. Na ocasião, Janja escolheu um look laranja que, segundo ela, foi inspirado na música Tangerina, de Tiago Iorc e Duda Beat. Além disso, a primeira-dama diz ter escolhido a cor porque ela remete a uma causa.

“O tom faz uma referência à campanha do ‘Faça bonito’, contra a exploração sexual de crianças e adolescentes, e que vocês sabem que é um dos temas que eu realmente trabalho muito”, afirmou na ocasião.

Leia também: Janja compra gravata de mil reais para Lula

Ainda nas festividades do rei, Janja usou um vestido vermelho feito manualmente por Rafaella Caniello com exclusividade para a primeira-dama.

Segundo a estilista, Janja participa das escolhas dos looks. “Ela opina na cor, no comprimento, mostra os modelos que se sente bem em vestir. A Janja é uma pessoa muito leve, tem opinião forte e sabe ouvir”, declarou.