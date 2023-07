Vídeo: caminhão perde o controle e provoca acidente com 14 carros na BR-376

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um caminhão perde o controle e provoca engavetamento com 14 carros. O acidente ocorreu na manhã deste domingo, 2, na altura do quilômetro 661,1 da BR-376, em Guaratuba (PR).

Pelo vídeo de 11 segundos, captado originalmente pelas câmeras de controle da Arteris Litoral Sul, concessionária responsável pela administração da via, é possível ver o momento do acidente. Pela pista central, o caminhão surge no inferior da tela. Sem controle, vai para a faixa da direita, depois para a esquerda e arrasta os automóveis.

– GRAVE colisão no km666 da BR-376/PR, sentido SC. Graças a DEUS por mais impressionante que seja o vídeo ninguém perdeu a vida! São 15 veículos envolvidos, 6 feridos, uma vítima em estado moderado e cinco vítimas em estado leve. Via libera porém MUITA lentidão! pic.twitter.com/w6cGupAT41 — RicardoPastrana (@Ricard0Pastrana) July 2, 2023

Apesar da cena, ninguém se feriu gravemente. Segundo o site G1, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que uma pessoa foi atendida com ferimentos moderados. Outras cinco ficaram levemente feridas.

Com o acidente, o trecho da BR-376 chegou a ser interditado. O bloqueio durou por horas. Depois de ação de atendimento aos feridos e limpeza da pista por parte de agentes do Corpo de Bombeiros e da PRF e de funcionários da concessionária, o tráfego foi liberado.

Concessionária divulga vídeo para mostrar pista liberada depois de acidente com caminhão

Por volta das 17 horas deste domingo, a Arteris Litoral Sul divulgou vídeo para mostrar que a pista da BR-376 foi totalmente liberada depois do acidente com um caminhão e 14 carros. A concessionária informou, contudo, que o fluxo seguia “lento” na região paranaense.

“Mais de 10 recursos da concessionária foram mobilizados no atendimento da ocorrência, entre viaturas, guinchos e ambulâncias avançadas”, informou a empresa. “A concessionária orienta os motoristas para que sigam com cuidado na rodovia, respeitem os limites de velocidade e as sinalizações de alerta.”