Vídeo mostra momento do resgate de Marcelinho Carioca

A Polícia Militar (PM) filmou o momento do resgate do ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca e de sua amiga Taís Alcântara. A gravação foi realizada dentro do quarto onde ambos eram mantidos em cativeiro, em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo.

O programa Fantástico exibiu, no domingo 24, as imagens registradas no início da semana passada. Nelas, é possível ver Carioca emocionado ao encontrar os agentes.

“Eu abracei ele como se fosse meu pai, meu irmão, meu amigo, porque ele arriscou a vida para salvar eu e a Tais”, contou Carioca.

Quando o policial os encontrou, Taís estava na cama, com o rosto virado para a parede, e o ex-jogador com uma toalha cobrindo a cabeça.

“Na hora que o policial chegou, nós escutamos barulhos; os criminosos já tinham saído pela janela”, relatou Carioca.” Quando eu baixei a cabeça, não sabia quem estava vindo, então eu falei: ‘Vão atirar na gente, vão matar a gente’, relembrou, em entrevista ao programa da Globo.

O delegado-geral da Polícia Civil, Osvaldo Nico Gonçalves, afirmou que os sequestradores não sabiam quem era a vítima, quando cometeram o crime.

De acordo com ele, o carro de Marcelinho, uma Mercedes-Benz, foi o que chamou a atenção dos bandidos. “Somente no cativeiro se deram conta de que se tratava do jogador”, informou.

4 presos e 2 foragidos

Polícia busca dois acusados com prisão preventiva decretada | Foto: Reprodução/Globo

A polícia decretou a prisão preventiva de quatro suspeitos de atuarem no sequestro de futebol Marcelinho Carioca. Em depoimento, todos confirmaram o envolvimento no crime e devem responder por extorsão mediante sequestro, associação criminosa e receptação.

Conforme o delegado Fábio Nelson, que está no comando das investigações, a suspeita é que a quadrilha faça parte de um grupo especializado em sequestros seguidos de roubos via Pix.

Três deles colocaram suas contas à disposição do bando para receber os valores roubados. Outros dois criminosos estão foragidos.

Entenda o caso

O sequestro de Marcelinho Carioca ocorreu na madrugada do último domingo, 17, depois de um show do cantor Thiaguinho, na Neo Química Arena, na zona leste de São Paulo.

O ex-atleta contou que foi à casa de uma amiga, em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, onde três homens os abordaram e os levaram para um cativeiro.

Os sequestradores entraram em contato com o empresário Luan Zaviolo, que administra um resort da família de Marcelinho, para exigir um Pix de R$ 30 mil pelo resgate. Por orientação da Delegacia Antissequestro (DAS), à frente das investigações, a família não efetuou a transferência.