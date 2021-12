Vídeo: pousada é interditada porque dono não se vacinou em Fernando de Noronha

Um vídeo que circula nesta quinta-feira, 23, nas redes sociais tem provocado discussões acaloradas sobre liberdades individuais e a arbitrariedade de autoridades no Brasil quando o assunto é a vacinação obrigatória. As imagens mostram um homem sendo expulso de sua própria pousada — ele também mora no local com a família — em Fernando de Noronha. O motivo: como se recusou a tomar a vacina contra a covid-19, seu estabelecimento teve a porta lacrada e ele acabou impedido de trabalhar. A polícia foi chamada para monitorar a ação. Nas imagens, é possível ver que o policial e uma agente de saúde do governo de Pernambuco empunham celulares para filmar a interdição do imóvel.

“Estou sendo coagido a tomar uma vacina, ainda que não esteja seguro sobre os efeitos dela”, diz ele.