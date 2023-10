Vídeo: servidores fazem festa na Defensoria Pública com álcool e cigarros

Uma festa foi feita na Defensoria Pública do Rio de Janeiro pelo defensor Daniel França Barbosa. Um vídeo mostra os funcionários consumindo bebida alcoólica, fumando e dançando no local:

⏯️ Vídeo mostra festa na Defensoria Pública, com álcool, cigarro e dança.



Defensor público usou a repartição pública para uma festa com os servidores do órgão.



Leia na coluna de @guilherme_amado: https://t.co/WutGxTk4Mp pic.twitter.com/WJAfif3ask — Metrópoles (@Metropoles) October 19, 2023

Daniel França Barbosa é titular da 2ª Vara de Família de Santa Cruz, e filmou a si próprio festejando com os colegas no local. Não há confirmação de quando as imagens foram gravadas, embora pareça ser uma festa junina: os funcionários usam roupas xadrez e o local foi decorado com figuras de cactos.

A Defensoria Pública do Rio de Janeiro disse que irá apurar as circunstâncias em que as imagens foram gravadas, e que o caso será encaminhado à corregedoria do órgão, segundo a coluna de Guilherme Amado no portal Metrópoles.

Evento com dança erótica no Ministério da Saúde custou quase R$ 1 milhão

Performance erótica no Ministério da Saúde choca brasileiros – 05/10/2023 | Foto: Reprodução

O Ministério da Saúde desembolsou quase R$ 1 milhão pelo evento Em Prosa — 1º Encontro de Mobilização da Promoção da Saúde no Brasil. Realizada entre 4 e 6 de outubro, a cerimônia chamou a atenção pela performance erótica Batcu, em que uma mulher executa uma dança sensual. O hit é baseado na música da drag queen Aretuza Lovi.

O grupo recebeu R$ 2 mil pela apresentação. Depois do escândalo, criticado por parlamentares de oposição, a pasta afastou o servidor responsável pelo evento, Andrey Lemos, então diretor do Departamento de Prevenção e Promoção da Saúde. A Saúde lamentou o episódio, admitindo que a dança foi “imprópria”.

“A programação contou com a participação de sete grupos artísticos nos seus intervalos”, informou a pasta. “Uma das apresentações surpreendeu pela coreografia inapropriada. O Ministério da Saúde lamenta pelo episódio isolado, que não reflete a política da Secretaria e nem os propósitos do debate sobre a promoção à saúde realizados no encontro, e adotará medidas para que não aconteça novamente.”