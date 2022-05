A Virada Cultural na madrugada deste domingo, 29, foi marcada por brigas, roubos, furtos e arrastões na região central de São Paulo. Por volta das 21h, durante o show da cantora Margareth Menezes, no palco do Viaduto do Chá, mais de 20 homens fizeram um arrastão, pulando e furtando quem assistia ao espetáculo, segundo informações do jornal O Estado de S. Paulo.

Mais tarde, por volta das 22h30, arrastões voltaram a tomar conta da Virada no centro, e frequentadores do evento trocaram socos, o que causou tumulto e pânico. A Polícia Militar de São Paulo não se manifestou até o momento.

Um homem reclamou da violência de criminosos que, segundo ele, quando não encontravam celulares para roubar, por exemplo, batiam nas vítimas.

-Publicidade-

O registro de violência edições da Virada Cultural não é inédito. Pelas redes sociais, internautas relataram que os crimes ocorrem há alguns anos. “Depois de ter sido assaltado e brutalmente agredido em uma Virada Cultural alguns anos atrás, nunca mais consegui frequentar esse e outros eventos públicos que aglomeram muita gente”, disse um usuário do Twitter.

O show de MC Kevinho, que começou por volta das 23h de sábado 28, foi interrompido antes do previsto. Segundo o cantor, a Prefeitura de São Paulo pediu para que ele encerrasse antes por causa das confusões registradas.

Uma jovem publicou no Twitter que nunca mais frequentará a Virada Cultural. “Que rolê (sic) horrível, nunca mais eu piso o pé (sic) em virada cultural, nem que me paguem. Todos os meus pecados eu paguei ontem sendo amassada e pisoteada”, afirmou.

A Prefeitura de São Paulo informou no sábado que a Virada Cultural conta neste final de semana com atuação de 540 agentes e 176 viaturas nos diversos pontos de shows. A programação com shows continua neste domingo até as 18h.