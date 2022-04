WhatsApp lança novo recurso de grupo com milhares de membros

O grupo Meta, conglomerado que controla o Facebook e outros aplicativos, anunciou nesta quarta-feira, 13, a mais nova função do WhatsApp. O recurso, ainda em fase experimental, pretende unir vários chats em um único grupo criado dentro do aplicativo de mensagens.

As Comunidades do WhatsApp, como a opção foi nomeada, prometem reunir cada vez mais usuários em “grupos separados sob um único ‘guarda-chuva’, segundo informou o Meta. “Dessa forma, as pessoas podem receber atualizações enviadas para toda a Comunidade e organizar facilmente grupos de discussão menores”.

Atualmente, o máximo de usuários permitido em um grupo é 256. O WhatsApp informou que as Comunidades também abrirão ferramentas exclusivas para os administradores, como mensagens de anúncio que podem ser enviadas a todos os membros e controle sobre quais grupos podem ser incluídos no chat.

De acordo com a empresa, o público-alvo das Comunidades são moradores de prédios, escolas e empresas. “Acreditamos que as comunidades tornarão mais fácil para um diretor de escola reunir todos os pais e responsáveis para compartilhar avisos importantes e criar grupos para turmas específicas e atividades extracurriculares ou voluntárias”, informou em comunicado.

O recurso de “grupo dentro de grupo” faz parte das funcionalidades que já são oferecidas pelo Telegram, um dos principais concorrentes do WhatsApp, desde 2019.

Recurso no Brasil

Apesar de anunciar o lançamento do novo recurso, o WhatsApp se comprometeu com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a inaugurar as Comunidades no Brasil depois do segundo turno das eleições para presidente e governadores, marcado para 30 de outubro. A decisão tem como base os casos de desinformação espalhados dentro dos grupos de aplicativo durante a eleição de 2018.