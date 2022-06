5 notícias mais lidas da Oeste

O investimento de US$ 1 bilhão em uma fábrica para beneficiar nióbio em Araxá (MG) chamou a atenção dos leitores. O projeto é da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, ligada ao Banco Itaú. Além disso, a invasão do Shopping Iguatemi em São Paulo pelo MTST, chamou a atenção. No top 5 também aparecem a possível volta do astro Johnny Depp para a franquia Piratas do Caribe, uma aluna humilhada na escola por dizer que sexo biológico existe e um canhão laser testado por Israel. Veja abaixo as cinco notícias da semana mais acessadas na Oeste.

A Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM) pretende investir R$ 1,2 bilhão para a construção de uma fábrica de óxido de nióbio. A empresa é líder no mercado mundial de ligas à base do minério. O projeto pode ser iniciado até o fim deste ano e será instalado em Araxá (MG), município que abriga o complexo industrial da companhia. Mas a proposta ainda precisa passar pelo conselho da CBMM, presidido por Pedro Moreira Salles. A família do executivo detém o controle do Banco Itaú, entre outros negócios. 2) MTST invade Shopping Iguatemi, em São Paulo

Militantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) invadiram o Shopping Iguatemi na quarta-feira 8. O centro comercial fica na Avenida Faria Lima, em São Paulo, uma das vias mais luxuosas da capital paulista. Os esquerdistas informaram estar protestando contra a suposta volta da fome no Brasil sob o governo do presidente Jair Bolsonaro. Durante o ato, o ajuntamento ergueu bandeiras com a palavra “fome” e pedaços de ossos.

Um antigo executivo dos Estúdios Disney disse haver um “enorme apetite” da empresa para ter Johnny Depp de volta no papel do capitão Jack Sparrow, de Piratas do Caribe. O interesse da Disney por reboots de filmes populares cresceu depois do sucesso de bilheteria de Top Gun: Maverick. O ator venceu um processo por difamação contra a ex-esposa Amber Heard, após seis semanas de batalha nos tribunais. A Justiça determinou à atriz o pagamento de mais de US$ 10 milhões em indenização a Depp.

Depois de afirmar a uma palestrante de esquerda que sexo biológico existe, uma estudante adolescente de um colégio no Reino Unido foi cercada por um grupo de 50 alunas que gritaram, xingaram e cuspiram na jovem. Sem ar, a menina desmaiou. A direção da escola se desculpou com a horda de ativistas trans. 5) Israel testa canhão a laser que pode destruir mísseis

Depois de duas décadas de pesquisa e testes, Israel informou que já conta com um protótipo de um canhão a laser capaz de responder a ataques pelo ar, como ofensiva por mísseis. O novo artefato também pretende atuar como defesa contra morteiros e drones.