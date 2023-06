Piloto da Delta é preso antes de voo por estar alcoolizado

Um voo da companhia aérea Delta, que iria de Edimburgo, na Escócia, para Nova Iorque, nos EUA, teve de ser cancelado depois que o piloto foi preso no aeroporto por supostamente estar alcoolizado.

A cena ocorreu na sexta-feira 16. O voo Delta DL209 partiria de Edimburgo para o Aeroporto Internacional John F Kennedy.

publicidade

Leia também: “Malásia aciona a Interpol contra humorista dos EUA”

O portal R7 informou que, por volta das 10 horas — 35 minutos antes do horário de partida — o piloto foi detido no aeroporto. Conforme a polícia escocesa, ele foi preso por ter infringido a Lei de Segurança Ferroviária e de Transporte de 2003.

A Delta admitiu o incidente e informou que está colaborando com os investigadores para apurar os fatos.

A polícia não deu detalhes sobre o caso do piloto preso antes de um voo por supostamente estar alcoolizado

Conforme a Lei de Segurança Ferroviária e de Transporte, os pilotos devem ter um limite de álcool no sangue de até 0,02. Os motoristas, por exemplo, possuem um limite maior: 0,08.

O Aeroporto de Edimburgo fica na capital escocesa | Foto: Reprodução/Aeroportos pelo Mundo

Na Escócia, o piloto que for pego alcoolizado pode não apenas perder o emprego, como também ir para a cadeia. A polícia não deu detalhes sobre as circunstâncias da prisão do aviador.

Leia mais: “Suposta bomba em avião no Aeroporto de Foz do Iguaçu era pacote de coxinhas”

Denúncias de abuso de álcool por pilotos surgem — geralmente — de companheiros de tripulação.